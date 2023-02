MN - Baiocchini sul rinnovo di Leao: "L'offerta del Milan non va bene"

MilanNews.it

Manuele Baiocchini, inviato di SkySport al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul rinnovo di Leao: "Non ci sono novità. La situazione è in fase di stallo. Il Milan ha formulato una proposta e questa proposta non va bene per rinnovare il contratto di Leao, altrimenti avrebbe già firmato l'accordo... Mi aspetto che possa essere un altro incontro in cui si proverà a trovare una soluzione, sia per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore che per la multa allo Sporting. In questo, comunque, non ci sono appuntamenti in programma".