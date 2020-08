MN - Bakayoko, altri contatti fra Milan e Chelsea: parti molto vicine

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi è stata un'altra giornata di aggiornamenti tra Chelsea e Milan per chiudere l'affare Bakayoko in tempi brevi. Le parti sono molto vicine per il prestito oneroso con diritto di riscatto a 30 milioni. Il giocatore in rossonero percepirà uno stipendio di circa 3 milioni di euro.

di Antonio Vitiello.