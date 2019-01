MN - Bellanova, domani le visite mediche con il Bordeaux. Il laterale resterà al Milan fino a giugno

Raoul Bellanova e il Bordeaux, ormai ci siamo. Mancano solo le visite mediche, programmate per mercoledì, e la firma sul nuovo contratto di quattro anni e mezzo, ma è davvero tutto pronto per il passaggio del laterale della Primavera rossonera nel club della Ligue 1. Rispetto all'anticipazione fornita da MilanNews.it di una settimana fa, però, è cambiata la forma - ma non il contenuto - dell'operazione in questione. Il classe 2000, infatti, verrà sì acquistato dai transalpini a titolo definitivo, ma rimarrà in prestito al Milan fino a giugno, potendo così continuare a giocare nella squadra allenata da Giunti. Le cifre che vi avevamo anticipato, invece, sono confermate: il Bordeaux, quindi, corrisponderà al Milan un indennizzo intorno al milione di euro più bonus. Inoltre, dovrebbe essere inserito nell'operazione una percentuale (tra il 5 e il 10%) sull'eventuale futura rivendita, così come non è da escludere anche la presenza tra le clausole di un diritto di 'recompra' a favore del Diavolo.