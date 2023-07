MN - Binda (Gazzetta): "È un Milan spoglio di leader. CDK? Se arriva la giusta offerta..."

La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulle ultime novità in casa rossonera:

Ti ha convinto, sin qui, il mercato del Milan?

“Sono sicuramente arrivati calciatori di livello internazionale. Sul centravanti ho però una mia idea…”.

Ossia?

“Ossia che il Milan si chiama Milan. I nomi che ho sentito, non mi sembrano all’altezza del blasone del club rossonero. Se sento parlare di Milan, a me viene fisiologicamente in mente un club che, per esempio, prova a prendere come prima punta Harry Kane”.

Tra un colpo e un altro il Milan ha applicato un’autentica rivoluzione. Ti aspetti che i rossoneri possano vincere subito?

“Me lo auguro per il prestigio del club, ma le condizioni non sono semplicissime…”.

Per quali ragioni?

“Pioli ora è solo. È andato via Ibra, non c’è più Maldini. In una stagione fatta inevitabilmente di qualche momento di “bassa”, su chi può contare concretamente? È un Milan spoglio di leader”.

Il tuo giudizio su De Ketelaere?

“So che il Milan non lo prese a scatola chiusa. Quello che è accaduto questa stagione è anomalo. Non so se lo vogliano realmente tenere o meno. Il mercato è fatto di opportunità e, se al Milan arriverà una buona occasione, potrebbe anche pensare di darlo via a titolo definitivo”.