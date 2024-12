MN - C'è già intesa Milan-Coincecao: colloqui nelle scorse ore. È pronto in caso di esonero di Fonseca

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la posizione di Paulo Fonseca sarebbe a fortissimo rischio anche in caso di vittoria nel match in corso contro la Roma. E, addirittura, sarebbe già pronto il sostituto. C'è già, infatti, un'intesa tra il Milan e Sérgio Conceicao dopo colloqui avuti nelle scorse ore. L'allenatore portoghese è pronto a subentrare in caso di esonero di Fonseca.