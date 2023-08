MN - C'è il veto di Pioli sull'eventuale cessione di Kalulu: il francese è parte integrante delle scelte di Pioli

vedi letture

Nelle ultime ore c'è stato un interessante dal Bayern Monaco per Pierre Kalulu, difensore del Milan capace di giocare sia da centrale che da terzino destro, per sostituire l'eventuale partenza di Benjamin Pavard in direzione Inter. I rossoneri non hanno ancora ricevuto offerte dal club tedesco, che invece ha avuto contatti con l'entourage del giocatore.

Ma il Milan, giustamente, non vuole privarsi di un suo giocatore a pochi giorni dalla fine del mercato: c’è il veto da parte di Stefano Pioli all’eventuale partenza di Pierre Kalulu. Da Milanello filtra come il difensore ex Lione sia visto come parte integrante delle scelte di Pioli, che non gradirebbe un’eventuale partenza.

Ovviamente davanti ad un'eventuale offerta monstre del Bayern Monaco i rossoneri farebbero i loro ragionamenti, sia sulla cessione, sia sull'eventuale sostituto. Al momento, però, la situazione è chiara: Kalulu non si vende.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara