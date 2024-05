MN - Chaka Traoré tornerà al Milan: in ritiro verrà valutata una nuova soluzione. C'è fiducia nelle sue qualità

vedi letture

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, dopo il prestito al Palermo in Serie B, Chaka Traoré farà rientro a Milano.

Il Milan ha puntato molto su di lui soprattutto ad inizio stagione ripagato anche da ottime prestazioni e il gol. A gennaio l’idea era mandarlo in B per farlo crescere a Palermo, ma il cambio modulo con il cambio Corini-Mignani lo ha penalizzato. Rientra quindi a fine mese a Milanello e verrà valutato in ritiro, per poi trovare una soluzione per farlo crescere ancora. C’è grande fiducia nelle sue qualità.

IL BILANCIO DI CHAKA AL PALERMO

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Presenze: 15 (4 col Milan, 11 col Palermo)

Reti: 2 (col Milan)

Assist: 0