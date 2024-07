MN - Colombo all'Empoli, ci siamo: domani le visite mediche. I dettagli dell'operazione

Domani visite mediche per Lorenzo Colombo, propedeutiche al suo trasferimento all'Empoli. Il centravanti si trasferirà in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte dei rossoneri. Classe 2002, si tratta del terzo prestito per Colombo dopo quelli col Lecce e al Monza.

Aggregato alla squadra di Paulo Fonseca, Colombo si è messo in mostra nell'amichevole vinta contro il Manchester City, dove ha segnato una doppietta. Il tecnico portoghese al termine della partita ha ammesso che il giocatore sarebbe partito per andare a ritagliarsi maggior spazio. Si tratta del secondo affare sull'asse Milan-Empoli in questa finestra di mercato, dopo quello di Devis Vasquez.