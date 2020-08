MN - Conferme su contatti tra Pepe Reina e il Valencia: dialogo in corso con il giocatore

Tra i giocatori in uscita dal Milan figura anche il nome di Pepe Reina, tornato in rossonero dopo il prestito all'Aston Villa. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it ci sarebbero conferme sull'interesse del Valencia per il portiere iberico. Dialogo in corso tra il giocatore e la società spagnola per trovare un' intesa economica, ma non solo. Reina vuole giocare, e va a caccia di un'opportunità da titolare.

di Antonio Vitiello