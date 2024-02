MN - De Ketelaere-Atalanta: quali sono le condizioni per il riscatto del belga? Le cifre

Dopo una prima stagione molto deludente in Serie A con zero gol segnati con la maglia del Milan, Charles De Ketelaere, passato in estate in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta, è rinato a Bergamo dove finora ha segnato già 10 reti contando tutte le competizioni (campionato, Europa League e Coppa Italia). Il club nerazzurro, salvo clamorose sorprese da qui a fine stagione, riscatterà il giocatore belga che ha già già firmato il contratto che lo legherà fino al 2028 ai bergamaschi (da circa 3 milioni di euro a stagione).

Ma quali sono le condizioni del riscatto di De Ketelaere? L'accordo trovato in estate tra Milan e Atalanta è il seguente: prestito oneroso da 3 milioni, diritto di riscatto fissato a 23 milioni più 4 milioni di bonus (due milioni legati alla qualificazione alla prossima Champions League e due milioni legati ad obiettivi personali). A queste cifre è previsto anche un 10% sulla futura rivendita a favore del Diavolo. La società di via Aldo Rossi non ha opzione per il controriscatto.

di Antonio Vitiello