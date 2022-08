MN - Dest è vicinissimo al Milan: rossoneri pronti a pagare l'intero ingaggio del giocatore

Fonte: Pietro Mazzara

Sergino Dest è l'ultimissimo nome per la difesa del Milan. I rossoneri stanno infatti chiudendo la trattativa per il giovane difensore americano con il Barcellona sulla base di un prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, il Milan inoltre sarebbe pronto a pagare l'intero ingaggio del giocatore.

