MN - Donnarumma dopo la partita a Bergamo aveva già salutato i compagni

Dopo la partita contro l’Atalanta, vinta dal Milan per 2-0, Gigio Donnarumma aveva già salutato i compagni confessando che non avrebbe rinnovato il contratto con il Milan. La dirigenza ieri ha fatto un altro tentativo senza avere successo. Così la scelta di chiudere per Mike Maignan del Lille senza aspettare ulteriormente (il francese era già bloccato da settimane). La Champions non è servita a trattenere il giocatore, le strade si separano.

di Antonio Vitiello