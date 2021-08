MN - Faivre-Milan, si lavora sulla richiesta del Brest: gli aggiornamenti

Dopo il colloquio di ieri pomeriggio a Casa Milan, c’è stata una serie di contatti molto serrati tra gli agenti di Romain Faivre, il ragazzo e il Brest. Il giocatore, come immaginabile, ha dato immediatamente il suo consenso al trasferimento al Milan, ma ora servirà lavorare di fino sulle richieste del Brest, che vuole tra i 13 e i 15 milioni per il suo gioiellino, già nel giro della nazionale maggiore francese. Contatti previsti anche nella giornata odierna per provare ad aprire ulteriormente la strada.