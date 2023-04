MN - Futuro Ibra: valutazioni a fine stagione, ma non c'è ancora certezza che possa rinnovare

Fonte: Vitiello-Mazzara

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Il suo contratto con il Milan è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma per ora non ci sono certezze su quale sarà il suo destino. Il giocatore svedese, attualmente ai box per un problema muscolare, e il club rossonero valuteranno il da farsi al termine di questa stagione, ma al momento non c'è ancora certezza che possa rinnovare.