MN - Gabbia è ripartito stamattina per la Spagna: il difensore attende l'ok definitivo per il ritorno al Milan

vedi letture

Come testimonia la foto scattata all'aeroporto di Bergamo, questa mattina Matteo Gabbia è ripartito stamattina per Valencia in attesa di comunicazioni per il rientro a Milano. E' ormai quasi tutto fatto per il rientro anticipato in rossonero dal prestito al Villarreal del difensore italiano. L'operazione dovrebbe comunque chiudersi a gennaio per avere tutta la documentazione.

Come anticipato ieri (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), ci sono gli ultimi dettagli da sistemare con il Villarreal prima di interrompere il prestito. Dopo aver trascorso le festività natalizie a Milano, Gabbia sta tornando in Spagna in attesa del definitivo via libera per rientrare in Italia.