MN - Getafe, con Cucurella al Brighton possibile rilancio per Castillejo

Il Getafe non ha mai tolto gli occhi da Samu Castillejo e il club spagnolo potrebbe fare un ultimo rilancio per l'esterno del Milan. Con la cessione, ormai imminente, di Cucurella al Brighton per una cifra vicino ai 18 milioni, il Getafe avrebbe la liquidità per presentare ai rossoneri un'offerta da 8 milioni per Castillejo, che attualmente è chiuso da Saelemaekers e da Florenzi. Se dovesse partire, allora prenderebbe corpo la pista Messias.