MN - Il Milan aspetta: il Marsiglia vuole il prestito di Bennacer senza pagare il riscatto

Arrivano novità dal fronte Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, nella scorsa finestra invernale di mercato, è stato ceduto in prestito all'Olympique Marsiglia con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni. A oggi l'opzione di acquisto non è stata esercitata dal club francese che pure vorrebbe trattenere il giocatore. Secondo le informazioni in possesso della redazione di MilanNews.it, il tecnico Roberto De Zerbi avrebbe già dato il suo ok per la permanenza di Bennacer.

Il nodo è la volontà del Marsiglia di rinnovare il prestito di un anno ed evitare di pagare il riscatto di 14 milioni. Dal canto suo il Milan vorrebbe concretizzare la cessione del centrocampista e cercherà di cautelarsi con una formula diversa. I rossoneri al momento aspettano una decisione definitiva dalla Francia ma se il Marsiglia dovesse confermare la sua posizione è possibile, in attesa di sviluppi, che Bennacer torni momentaneamente a Milano.

di Pietro Mazzara