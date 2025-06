Nuovo obiettivo del Milan per il terzino destro: piace il fratello di Desiré Doué

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su X rivelando l'interesse del Milan per un nuovo calciatore: "Guéla Doué, terzino destro dello Strasburgo, è un obiettivo del Milan per la difesa. È il fratello di Désiré, fenomeno del Psg devastante in finale di Champions. Profilo emergente: ha 22 anni, ha giocato a San Siro con il Rennes, un anno fa è costato 6,5 milioni più bonus".

LE ULTIME DI MERCATO

Nella giornata di ieri il Milan ha salutato ufficialmente Tijjani Reijnders, ceduto al Manchester City per 57 milioni di euro più 14 di bonus. È stato ceduto anche Marco Pellegrino al Boca Juniors per circa 4 milioni di euro e Pierre Kalulu è stato riscattato dalla Juventus per 14 milioni di euro. Inoltre Yunus Musah sembra essere ormai destinato al Napoli: i due club stanno sistemando gli ultimi dettagli di un'operazione da circa 20-25 milioni di euro. Tammy Abraham, Riccardo Sottil, Kyle Walker e Joao Felix terminano il loro prestito in rossonero e tornano nei rispettivi club. Al Milan dovrebbero tornare invece Okafor, Adli, Bennacer, Saelemaekers e Pobega, in attesa di capire chi di loro sarà confermato e chi invece dovrà trovarsi una nuova squadra. Luka Jovic ed Alessandro Florenzi, a meno di novità dell'ultima ora, dovrebbero lasciare il Milan al termine del loro contratto che scade il 30 giugno 2025. Queste sono le situazioni più o meno sicure, senza contare le voci di mercato che riguardano ad esempio Malick Thiaw, nel mirino del Bayern Monaco, e Fikayo Tomori, che piace a diversi club di Premier League e infine Theo, che sembra aver rotto con l'ambiente: da monitorare la trattativa con l'Atletico Madrid.

Manca meno di un mese al raduno di Milanello ed il tutto è ancora abbondantemente work in progress, con Tare che dovrà fare un lavoro enorme per dare ad Allegri una rosa completa e che abbia anche un senso logico sul campo. Il Milan l'anno prossimo non farà nessuna competizione europea e giocherà solamente una volta a settimana: una rosa da 22 giocatori più i tre portieri sarà più che sufficiente. Andiamo a vedere, dividendo i giocatori per ruolo, come si compone ad oggi la rosa del Milan.