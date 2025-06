Contatti tra il Milan e l'entourage di Jashari: il giocatore non chiude al trasferimento

L'indiscrezione di un interesse del Milan per Ardon Jashari, centrocampista 22enne svizzero del Club Brugge che è stato votato come miglior giocatore dell'ultimo campionato belga, si sta alimentando sempre di più con voci che provengono da diverse fonti. Dopo le piste italiane tra ieri sera e questa mattina, quella svizzera, anche dal Belgio arrivano conferme di un concreto interessamento da parte del club rossonero. In particolare è il Nieuwsblad a riferire la notizia.

Secondo i media locali, infatti, sono in corso contatti tra il Milan e l'entourage di Ardon Jashari. Dal canto suo il giocatore non ha intenzione di forzare la mano con il club, per cui nutre rispetto. D'altro canto non chiude neanche al trasferimento che accetterebbe di buon grado. Al momento dal Belgio smentiscono di contatti anche tra i due club anche se questi potrebbero arrivare effettivamente nelle prossime ore.