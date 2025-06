Firpo vicino al ritorno al Real Betis. Il terzino era anche nella lista del Milan

Il Real Betis sta chiudendo per Junior Firpo, riporta Fabrizio Romano su X. Il terzino brasiliano, in scadenza di contratto con il Leeds, nei giorni scorsi era stato accostato anche al Milan come possibile sostituto di Theo Hernandez, con il francese che è sul mercato.

Per Firpo si tratterebbe di un ritorno al Betis: il club spagnolo gli ha offerto tre anni di contratto ed è vicino a chiudere l'affare.