Atletico Madrid, per Sky alzata l'offerta per Theo: parti più vicine

Stando a quanto riferisce Luca Marchetti in diretta su Sky Sport 24, Milan ed Atletico Madrid sono in contatto continuo per Theo Hernandez. Dopo l'ultima proposta da 15 milioni di euro, ritenuta troppo bassa dal club rossonero, oggi gli spagnoli hanno alzato l'offerta che ha avvicinato le parti: è un'operazione che si può chiudere.