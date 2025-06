Pedullà: "Musah al Napoli: ultimi dettagli da definire sui bonus"

Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà sul proprio sito, al momento la trattativa tra Milan e Napoli per Yunus Musah è in uno stato molto avanzato. I club hanno trovato una base d'accordo tra i 23 e i 25 milioni per il cartellino ma ci vorrà un nuovo summit per trovare la quadratura definitiva del cerchio visto che il Milan chiede qualche bonus in più.

Poi Musah sarà un nuovo calciatore del Napoli su precisa richiesta di Antonio Conte, che oggi ha abbracciato Kevin De Bruyne come primo colpo a centrocampo.