MN - Il Milan segue Adams del Montpellier per gennaio: piace molto a Moncada

vedi letture

Il Milan potrebbe intervenire sul mercato nella sessione invernale non solo per portarsi a casa un difensore centrale, dopo i tanti infortuni occorsi al reparto, ma anche un attaccante. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, un nome seguito dalla dirigenza con molto interesse è quello di Akor Adams, attaccante nigeriano del Montpellier, classe 2000, che oggi è al secondo posto della classifica marcatori della Ligue 1 con 7 gol. Il giocatore ha ricevuto visionature positive da parte degli scout e piace molto a Moncada. È un nome sul quale il club sta lavorando già per il mercato di gennaio.

di Pietro Mazzara