Dalla Spagna: Milan e Atletico Madrid su Javi Guerra, ma non è una priorità per entrambi

vedi letture

Milan e Atletico Madrid hanno messo gli occhi su Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia. Ma sia per i rossoneri che per i Colchoneros il giovane mediano non è al momento una priorità: per quanto riguarda il Diavolo, il giocatore è aad oggi un'alternativa ad Ardon Jashari che è sempre il primo obiettivo dei dirigenti di via Aldo Rossi per rinforzare il centrocampo.

A riferirlo in Spagna è El Desmarque che aggiunge poi che il Valencia è al lavoro per convincerlo a rinnovare il contratto perchè è centrale nel progetto tecnico dell'allenatore Carlos Corberán. Viene poi ricordato che circa un mese fa il Milan aveva presentato un'offerta ufficiale per Guerra da 20 milioni di euro, bonus inclusi, che però il club spagnolo ha rifiutato.