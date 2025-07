Mercato Milan, Marchetti: "Per la fascia sinistra resta in lista Zinchenko"

Nel suo editoriale su tuttomrcatoweb.com, Luca Marchetti ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan: "Il Milan attende ufficialità per Pietro Terracciano: visite mediche e firma in programma, con Sportiello che invece andrà all’Atalanta. Sul fronte terzini resta vivo il nome di Guéla Doué (Strasburgo): si farà un ultimo tentativo prima di virare definitivamente su Pubill dell’Almeria. Il club francese però continua a chiedere 25 milioni, mentre per la fascia sinistra resta in listino Zinchenko (Arsenal).

Luka Modric ha già mosso i primi passi da giocatore rossonero, dichiarando: 'Avevo altre offerte, ma quando mi ha chiamato il Milan per me era chiaro, lo volevo dal primo minuto… non si può pensare alla mediocrità, bisogna puntare a vincere tutto'”.