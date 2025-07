ufficiale Lapo Nava ceduto a titolo definitivo alla Cremonese

Con questo comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato la cessione del portiere Lapo Nava alla Cremonese: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lapo Nava a US Cremonese. Il Club ringrazia Lapo per la professionalità e l'impegno dimostrati dal suo ingresso nel Settore Giovanile fino a oggi e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

Questi i numeri di Lapo Nava nella stagione 2024-2025 con il Milan Futuro:

PRESENZE SERIE C: 18

PRESENZE PLAY-OUT SERIE C: 2

PRESENZE COPPA ITALIA SERIE C: 4

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 2160'

GOL SUBITI: 31

GARE SENZA SUBIRE GOL: 6