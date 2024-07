MN - Il Milan valuta Koné per la sua mediana, ma la pista Fofana non è ancora tramontata

Il Milan continua a lavorare nel calciomercato per regalare a Paulo Fonseca altri rinforzi dopo Alvaro Morata. In attesa di capire cosa ne sarà di Strahinja Pavlovic, la dirigenza rossonera vorrebbe mettere ai servizi dell'allenatore portoghese anche un centrocmapista che possa completare e rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Il nome in cima alla lista dei desideri del Milan resta quello di Youssouf Fofana, ma le difficoltà riscontrate negli ultimi giorni hanno portato il club a sondare anche altre soluzioni. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Manu Koné è un'alternativa più che valida al suo connazionale (nome anticipato da Matteo Moretto di Relevo), profilo che la dirigenza del Diavolo apprezza particolarmente e che segue già da diversi anni, tanto da essere già stato nel mirino del Milan nell'estate del 2021, quando però preferì trasferirsi al Borussia Mönchengladbach.

Nonostate l'interesse per Koné sia concreto, la pista che porta a Youssouf Fofana non sarebbe ancora del tutto tramontata per il Milan.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara