MN - Il Monza spinge per avere ancora Daniel Maldini: due le possibili soluzioni

In quel di Monza Daniel Maldini ha lasciato il segno, e nonostante il cambio in panchina i Bagai hanno intenzione di puntare nuovamente sul trequartista rossonero. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Monza sarebbe a lavoro per riportare in Brianza Daniel Maldini, in quanto anche con Alessandro Nesta in panchina si vorrebbe puntare sul figlio d'arte.

Due le strade le strade percorribili: acquisto a titolo definitivo oppure rinnovo col Milan e poi di nuovo prestito. Sullo sfondo resta in agguato la Roma di Daniele De Rossi, la quale negli scorsi giorni si è fatta avanti con qualche timido sondaggio.

Il Monza spinge per riavere Maldini: i numeri del trequartista con la maglia biancorossa

Il Monza vuole regalare ad Alessandro Nesta il primo rinforzo della sua gestione. Il giocatore in questione potrebbe essere Daniel Maldini, che potrebbe tornare a vestire la maglia biancorossa dopo gli ultimi, interessanti, sei mesi della scorsa stagione. Da gennaio a maggio, infatti, il trequartista del Milan si è messo in mostra collezionando 11 presenze, per un totale di 326', impreziosite da 4 gol ed 1 assist.

di Antonio Vitiello