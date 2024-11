MN - Il retroscena di Moncada: "Andavo sempre in Argentina a vedere Enzo Fernandez, poi..."

Geoffrey Moncada, arrivato al Milan nel 2019 dal Monaco come Capo Scout, dall’estate del 2023 ricopre il ruolo di Direttore Tecnico del Club, lavorando a stretto contatto con l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic ed il coach della Prima Squadra.

Il dirigente francese ha rilasciato un’intervista a MilanNews.it: si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA INTEGRALE

Girare serve?

“In Argentina sempre (ride, ndr). Come per Enzo Fernandez (poi andato al Benfica, ndr), ero sempre in Argentina. La trattativa per Reijnders comunque è iniziata in Argentina, a maggio. Non è stato facile trattare con un club olandese, è stata brava la società”.