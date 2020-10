Ritorno di fiamma per Kabak, giocatore già seguito (e trattato!) in passato proprio dal Milan. Ed è un ritorno “di peso”. Perché i vertici di via Aldo Rossi stanno sondando in maniera importante la disponibilità del giocatore turco. In giornata sono attesi contatti con gli agenti del classe 2000: occhio ai possibili sviluppi su questo caldissimo fronte di mercato.