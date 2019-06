MN - Kabak ha scelto lo Schalke

Ozan Kabak in questi minuti ha sciolto le riserve, e ha deciso di legarsi allo Schalke 04. Un inserimento a sorpresa, ma secondo quanto fatto filtrare dagli intermediari che si sono occupati dell’operazione, il difensore turco classe 2000 ha deciso di proseguire la carriera in Bundesliga e declinare l’offerta del Milan, così come quella del Bayern Monaco. Ora il club rossonero si fionderà su altri profili per rinforzare la difesa.