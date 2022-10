MN - Ledure a Casa Milan: l’avvocato è legato a Roc Nations e a Ziyech

Fonte: Antonello Gioia e Antonio Vitiello

Sebastien Ledure, avvocato belga recentemente noto per aver curato in estate il passaggio di Lukaku dal Chelsea all’Inter, era presente questa mattina a Casa Milan per un incontro con la dirigenza rossonera.

Ledure ha rapporti proficui con i proprietari del Chelsea e ha lavorato con l’agenzia Roc Nations per il già citato trasferimento di Lukaku e, inoltre, sta aiutando Hakim Ziyech nelle trattative dopo la separazione del marocchino con il suo ex agente. Il nome di Ziyech, dunque, potrebbe tornare di moda per il Milan durante il mercato di gennaio.