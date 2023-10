MN - Lodo Sporting e rinnovo Leao: ecco la ricostruzione nella relazione di bilancio. Scaroni: "Gestita da Furlani con perizia"

All'interno della relazione di bilancio del Milan è presente una specifica relativa al "lodo Sporting" e al rinnovo di Rafael Leao. Ecco quanto scritto: "Si segnala altresì che nel corso del mese di maggio 2023 la Società e Losc Lille hanno raggiunto un accordo per la rinegoziazione dei termini della Sell on Fee a favore del Lille relativa alla futura possibile cessione del calciatore Rafael Leao. L’accordo è da considerarsi modificativo ed integrativo di quello stipulato nell’estate del 2019 tra i due club in relazione all’acquisto del tesserato Leao".

Paolo Scaroni, durante il question time con i giornalisti, interpellato da MilanNews.it sulla questione, ha detto: "L'operazione è stata gestita con grande perizia da Giorgio Furlani: senza la sua capacità negoziala e di capire l'intrigo legale sarebbe stato difficile portarla a termine. In buona sostanza c'è un rinnovo di cinque anni con Leao, poi la meccanica della negoziazione servirebbe Furlani".