MN - Milan, Andrea Conti vicinissimo alla cessione all'Empoli

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, Andrea Conti, che ha fatto il suo esordio stagionale ieri sera nel successo contro la Roma, è vicinissimo al passaggio all'Empoli, con il quale ha già l'accordo. Nonostante il forte pressing della Sampdoria di Mister D'Aversa, che lo ha allenato anche la scorsa stagione a Parma, il terzino rossonero dovrebbe comunque finire ai toscani, che stanno aspettando una cessione nel reparto arretrato per poter chiudere in via definitiva l'operazione.

di Manuel Del Vecchio