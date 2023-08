MN - Milan-Azmoun, al momento non ci sono trattative: il punto

vedi letture

Dalla Germania è rimbalzata una notizia in cui è stato accostato al Milan Azmoun, attaccante del Beyer Leverkusen, che sta trovando poco spazio nel club tedesco. Non arrivano conferme, però, su trattative avanzate per l'attaccante israeliano, nonostante il giocatore era stato seguito in passato. Il Milan ad oggi non ha aperto una trattativa col Leverkusen, da capire se nei prossimi giorni ci saranno evoluzioni.

di Antonio Vitiello