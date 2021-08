MN - Milan-Cagliari trattativa per Pobega

Tommaso Pobega oggetto dei desideri di molti club di serie A. Il centrocampista rossonero è finito nel mirino di Sampdoria, Torino, Udinese e Cagliari e proprio oggi (con le immagini raccolte da MilanNews a Casa Milan), c’è stato un incontro con il direttore sportivo dei sardi, Stefano Capozucca, per parlare del prestito della mezzala. Il Milan è disposto a cederlo in prestito e il Cagliari può essere una buona soluzione per la crescita di Pobega. Trattativa in corso tra Milan e Cagliari, con il possibile inserimento di altre squadre. Pobega desiderato da molte società italiane.

di Antonio Vitiello