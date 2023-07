MN - Milan, è fatta per Alex Jimenez: arriva dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Trova conferma l'anticipazione di Relevo sull'imminente passaggio di Alex Jimenez dal Real Madrid al Milan (clicca QUI per leggerla): secondo quanto appreso da Milannews.it, infatti, il club di via Aldo Rossi ha chiuso l'arrivo in prestito con diritto di riscatto del terzino destro classe 2005, il quale si aggregherà alla Primavera di Ignazio Abate.