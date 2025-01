MN - Milan-Gimenez, prossime 48 ore decisive. Vincere in Champions darebbe un boost economico importante

Si entra nella fase calda, caldissima, per la trattativa tra Milan e Feyenoord per Santiago Gimenez. Il fattore temporale a questo punto diventa decisivo, e non solo perché lunedì 3 febbraio si chiude la finestra di calciomercato invernale. Questa sera il Milan, sul campo della Dinamo Zagabria, si gioca il passaggio diretto agli ottavi di finale di Champions League; oltre che un importante obiettivo sportivo vorrebbe dire raggiungere bonus economici decisamente importanti finendo nella top 8 della fase a girone unico.

Quanto pesa quest'ultima giornata? Tantissimo a livello economico. La UEFA ha deciso di distribuire parte dei ricavi alle partecipanti in base al piazzamento in classifica: 183.15 milioni saranno suddivisi in 666 quote da 275mila euro distribuite tra le 36 squadre. L'ultima in classifica prenderà solo una quota, la prima ne prenderà 36. Per intenderci il Milan, attualmente sesto in classifica, avrebbe un ulteriore premio di 8 milioni e 525 mila euro. Cifre che salirebbero in caso le squadre dovessero migliorare la propria posizione. Il terzo posto, il migliore a cui Milan e Atalanta possono ambire, vale 9.35 milioni; il secondo, nel mirino dell'Inter, vale 9.625.

L'ingresso tra le prime otto inoltre porterebbe a un bonus di ulteriori 2 milioni più altri 11 per l'accesso agli ottavi di finale. Vincere la partita di stasera renderebbe tutto automatico, oltre a garantire altri 2.1 milioni per la vittoria su partita singola.

Cifre importantissime, che aprirebbero poi ulteriori scenari, tra ricavi da botteghino e diritti tv, per la fase ad eliminazione diretta. Ecco perché vincere stasera porterebbe un boost concreto per arrivare ad accontentare le richieste del Feyenoord per Santiago Gimenez. Il Milan deve vincere per poi cercare di andare a stringere tra giovedì e venerdì e regalare finalmente a Conceiçao il tanto desiderato attaccante.

di Antonio Vitiello.