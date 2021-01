MN - Milan-Mandzukic, contatti continui. Valutazione a 360°: la situazione

Secondo quanto appreso da Milannews.it, in mattinata ci sono stati nuovi contatti per Mario Mandzukic. Il Milan sta facendo ogni valutazione possibile: economica, tattica, fisica e anche relativa a come potrebbe essere accolto l'ex Juve nello spogliatoio. Insomma valutazioni su ogni fronte. Ma in via Aldo Rossi c'è tutta l'intenzione di provare a prendere l'attaccante croato che è attualmente svincolato. Work in progress, ragionamenti in corso nella dirigenza milanista.

di Antonio Vitiello