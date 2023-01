Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

Secondo quanto appreso da Milannews.it, sono arrivate diverse offerte sia dall'Italia che dall'estero per Marko Lazetic: l'attaccante rossonero potrebbe partire in prestito per sei mesi, valutazioni in corso in queste ore con il giocatore e il suo entourage. Entro 24 ore verrà presa una decisione.