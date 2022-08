MN - Milan, oggi si è tenuto un incontro con Bakayoko: il Monza resta un'ipotesi

Fonte: Antonio Vitiello

Il Milan pensa anche alle uscite in questi ultimi giorni di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, questo pomeriggio alle 14 c'è stato un incontro con Tiémoué Bakayoko, giocatore arrivato in prestito dal Chelsea fino al giugno 2023 ma sempre più fuori dal progetto rossonero. La dirigenza sta lavorando per trovare una soluzione alla situazione e terminare con un anno d'anticipo il prestito. Al momento il Monza rimane un'ipotesi ma per il centrocampista ci sono anche altre possibilità.

di Antonio Vitiello