MN - Milan, per la difesa sondaggio per Axel Disasi del Monaco

In casa Milan continua il casting per l’acquisto di un difensore centrale. La società rossonera, infatti, è al lavoro da diversi giorni per trovare un giocatore che possa sopperire, anche temporaneamente, all'assenza di Simon Kjaer. Sono tanti i calciatori sondati dal club di via Aldo Rossi, a partire da quelli più caldi di Sven Botman del Lille e Gleison Bremer del Torino. Uno di questi, come raccolto dalla nostra redazione, è quello di Axel Disasi, classe '98 francese - con cittadinanza congolese -, di proprietà del Monaco. Il nativo di Gonesse, in questa stagione, ha presenziato per ben 24 volte in tutte le competizioni, mettendo a referto due reti. Abile nell'uno contro uno e - per stile di gioco - fotocopia di Kjaer, Disasi è un difensore che può ricoprire in caso di emergenza anche tutti gli altri ruoli della retroguardia. La sua valutazione di mercato, stando al portale Transfermarkt, si aggira intorno ai 18 milioni di euro.