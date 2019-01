MN - Milan, piace Bergwijn del PSV: contatti frequenti, ma costa 30 milioni

Aggiornamento di mercato su nuovi nomi in entrata per il Diavolo nel Piatek Day, raccolti dalla redazione di MilanNews.it. A Casa Milan contatti frequenti per Steven Bergwijn, talentuosa ala olandese classe 1997. La richiesta economica però è molto alta, vicina ai 30 milioni. In più, l'Inter è molto avanti sull'esterno oranje, con contatti già avviati tra società ed un incontro già fissato con l'entourage del ragazzo e l'intermediario per l'Italia. Futuro derby per Bergwijn?