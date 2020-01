MN - Milan, Politano può tornare in auge ma il giocatore vorrebbe la Roma

Dopo il fallimento dello scambio con Spinazzola, Matteo Politano non ha perso la speranza di lasciare l’Inter, dove è finito ai margini delle scelte di Conte. Il suo Entourage tiene viva la pista Milan, che è alla finestra per capire eventuali sviluppi. Il giocatore, che non chiude all’ipotesi rossonera, spera che in qualche modo si possa riaprire il passaggio alla Roma, anche se i rapporti tra i giallorossi e l’Inter si sono incrinati come emerso dalle parole di ieri di Marotta e Petrachi