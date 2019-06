MN - Milan, proposto a Moncada un brasiliano del Botafogo

In attesa della risposta affermativa di Paolo Maldini alla proposta di diventare nuovo direttore tecnico, il Milan pensa anche al mercato. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, nella giornata di oggi l'intermediario Camillo Autieri ha sottoposto a Geoffrey Moncada il profilo di Luiz Fernando, esterno offensivo del Botafogo, in scadenza a fine dicembre del 2021. Per lasciar partire il brasiliano classe 1996, il Fogao chiede circa 3 milioni di euro, ma la cifra può essere rivista al ribasso.