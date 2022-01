MN - Milan, proposto Kulusevski: le richieste della Juventus

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Dejan Kulusevski è stato proposto al Milan dalla Juventus. Al momento però non ci sono le condizioni per aprire una trattativa, sia per la formula che per le richiesta economiche del club bianconero. La Juventus infatti apre al prestito dello svedese solo a queste condizioni: 18 mesi di prestito con conguaglio e obbligo di riscatto.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.