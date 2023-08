MN - Milan, proposto Sekou Mara del Southampton. Ma il club è su Taremi

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, è stato proposto al Milan il profilo di Sékou Mara, attaccante francese classe 2002 in forza al Southampton, attualmente militante in Championship. Il club rossonero è, però, concentrato sulla trattativa per Mehdi Taremi.

di Antonio Vitiello