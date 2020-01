MN - Milan, Psv vicino a Rodriguez. Ed è caccia al sostituto

Dopo l'incontro tra gli agenti del giocatore e la società rossonera è emerso che per il passaggio di Ricardo Rodriguez al PSV manca ancora qualcosa. Secondo quanto appreso da MilanNews.it il Milan per non registrare minusvalenza dovrà incassare almeno una cifra intorno ai 6 milioni (ma la richiesta del club rossonero è più alta) e sta spingendo per una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto. Il Milan sta già sondando diversi nomi per trovare un sostituto del terzino svizzero che gradirebbe la destinazione olandese.

di Antonio Vitiello