MN - Milan-Rafa Mir: si sta trattando per un prestito con diritto di riscatto, attesa per l'ok definitivo

Il Milan è in pressing per chiudere l'arrivo dal Siviglia di Rafa Mir (nome anticipato da Sky): le due società stanno trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Manca ancora l'ok definitivo, ma le parti sono in continuo contatto per chiudere in tempi brevissimi. Sono minuti di attesa in casa rossonera per regalare un nuovo centravanti a Stefano Pioli.

di Antonio Vitiello