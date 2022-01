MN - Milan, troppo alte le richieste del Monaco per Disasi

Il Milan, come riportato la scorsa settimana dalla nostra redazione, tiene monitorata la pista Axel Disasi, difensore centrale classe '98 del Monaco. Il giocatore è stato proposto e piace alla dirigenza rossonera, ma la richiesta del club monegasco è troppo alta. Infatti, la società transalpina, stando a quanto ci risulta, lo valuta sui 20-25 milioni di euro (nella sessione di calciomercato estiva della stagione 2020/2021 fu acquistato dal Reims per circa 13 milioni) escludendo la possibilità del prestito: dicesi, una cifra elevata per le disponibilità - e le intenzioni - del Milan. Non sarà, quindi, facile arrivare ad un accordo.